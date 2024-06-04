Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah İsrail’i vurdu, büyük yangın çıktı /04 Haziran 2024 09:09

Hizbullah İsrail’i vurdu, büyük yangın çıktı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiği belirtildi. Yangın dolayısıyla bazı ana yolların kapatıldığı bildirildi.

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İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına çok sayıda ekibin saatlerdir müdahale ettiği belirtildi.

İlk olarak İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Ynet" isimli internet sitesinde yer alan haberde yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

İsrail merkezli medya, yangın dolayısıyla önlem olarak bazı önemli ana yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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