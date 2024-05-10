Samanyolu Haber /Gündem / Özel-Erdoğan görüşmesinde Kavala gerilimi /10 Mayıs 2024 19:03

Özel-Erdoğan görüşmesinde Kavala gerilimi

Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde Kavala konusu gerilimi yükseltti. AKP, diğer tutuklular için adım atılabileceğini ancak Kavala konusunda netlik olmadığını söylüyor...

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılan görüşmede, tutuklu iş insanı Osman Kavala konusu tepkiye yol açtı.

Politik Yol'un haberine göre AKP kaynaklarına göre, 2 Mayıs'taki görüşmede Gezi Parkı davasındaki tutuklular gündeme geldi ve Erdoğan, Kavala için Özel'e "Ne yaptığını bilmiyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

'KAVALA KONUSUNDA NET BİR KARAR YOK'
Görüşmede Erdoğan'ın, Gezi davası tutuklularıyla ilgili farklı düşüncelere sahip olduğu belirtilirken, AKP içinde diğer isimler için adım atılabileceği düşüncesi hakim. Ancak Kavala konusunda net bir karar olmadığı vurgulanıyor.

Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022'de verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının ardından Yargıtay'ın 28 Eylül 2023'te verdiği kararla Kavala ve diğer bazı isimlerin cezaları onanmış veya bozulmuştu. Kavala ise hala 2 bin 383 gündür hapiste bulunuyor.

SELVİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ
İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin uzun süredir yeniden yargılama çağrıları yapmasıyla birlikte, Kavala da 9 Mayıs'ta yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.
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