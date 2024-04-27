Fransa ve Almanya, yapay zekalı 'geleceğin tankı'nı üretecek

"Anlaşma gerçek bir dönüm noktası"

Fransa ve Almanya, modern savaşta 'oyunun kurallarını değiştirecek' yapay zeka ve lazer teknolojisiyle donatılmış yeni nesil bir savaş tankını ortaklaşa geliştirme planını hayata geçiriyor.İki ülkenin savunma bakanları Paris'te düzenlenen törende, Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS) olarak adlandırılan muharebe tankının endüstriyel üretiminin yarı yarıya paylaşılmasını öngören bir mutabakat anlaşmasına imza attı.İnsanlı ve insansız araçlardan oluşan bir sistemden oluşan MGCS tanklarını korumak için insansız hava araçlarının yanı sıra yapay zeka ve lazer teknolojisi de kullanılacak.AB'nin iki büyük ekomomik gücünün anlaşması, Rusya savaşında Ukrayna'yı nasıl destekleyecekleri tartışmalarının yapıldığı dönemde geldi.Fransa ve Almanya Savunma Bakanları Sebastien Lecornu ve Boris Pistorius, mart ayında Berlin'de, tıkanan projenin önünü açmayı başardıklarını duyurdu.Pistorius, Paris'te varılan anlaşma sonrası, “Bugünkü imza gerçek bir dönüm noktasıdır” dedi. Lecornu da “Bu geleceğin tankı değil, tankın geleceği” ifadesini kullandı.Pistorius, “Hedefimiz yıl sonuna kadar sözleşmeleri imzalamak, ki bu çok iddialı bir hedef” dedi.İtalya gibi ülkelerin de katılmaya istekli olduğunu belirten Pistorius, projenin ortaklara açık olduğunu söyledi.Almanya ve Fransa, 2017'de 2040 yılından itibaren Fransız Leclerc ve Alman Leopard tanklarının halefi olacak yeni nesil muharebe tankını ortaklaşa geliştirme konusunda anlaştı. Ancak plan Fransız ve Alman sanayi şirketleri arasındaki rekabet gibi nedenlerden dolayı ertelendi.