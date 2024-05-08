Erdoğan'a dokunan yanıyor: Suçu 'aday olamaz' demek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa’ya göre yeniden aday olamayacağı yönünde 28 Mart 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçe veren, ardından meslekten ihraç edilen hakim Ahmet Çakmak hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı.







Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişliği 6 Temmuz 2024’te meslekten atılan Çakmak’tan adliyede söylediği iddia edilen sözler ve Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının Anayasa’ya aykırı olacağı başvurusuyla ilgili savunma istedi.





10 Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre, HSK’nın ihraç kararının ardından Çakmak hakkında yeni soruşturma açıldı. HSK Başmüfettişliği başlattığı soruşturmaya gerekçe olarak Çakmak’ın Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına ilişkin mektubunu gösterdi. Başmüfettişlik Çakmak’ın görev yaptığı adliyede HSK başkanı ve üyelerini hedef göstererek “Zaman gelecek devran dönecek, yakında seçim var” şeklinde beyanlarda bulunduğu iddiasını da soruşturma konusu yaptı.





UYDURMA SEBEPLERLE SORUŞTURMA AÇILDI

HSK tarafından 26 Nisan 2024’te başlatılan soruşturma dün (7 Mayıs 2024) Çakmak’a iletildi. Çakmak’a göre HSK içtihatlarınca ikinci kez yer değiştirme cezası alarak meslekten ihraç edilmesinden yaklaşık bir yıl sonra hakkında soruşturma açılmasının sebebi “tam kanunsuzluk halinin” oluşmamasıydı.





Ceza Kanunu hükümlerince ilk suç kesinleştikten sonra ikinci bir suç işlendiği takdirde tekerrür hükümlerinin uygulandığını söyleyen Çakmak, "HSK’nın kendisini ilk yer değiştirme cezasının henüz kesinleşmeden ikinci ceza ile ihraç edildiğine" vurgu yaptı.







Çakmak "Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına yönelik mektubunun ardından hakkında “uydurma” sebeplerle soruşturma açıldığını meslekten ihracının bu şekilde gerçekleştirildiğine" dikkati çekti.