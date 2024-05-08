Samanyolu Haber /Gündem / Zam rekoru kırdı; ABD de bile daha ucuz! /08 Mayıs 2024 17:00

Zam rekoru kırdı; ABD de bile daha ucuz!

ABD'nin ünlü fast food zinciri Mc Donalds'ın en sevilen hamburgerinin fiyatı ABD'deki fiyatını geçti.

SHABER3.COM

Türkiye'de Big Mac'in fiyatı ABD'nin önüne geçti, artık 5,58 dolara satılıyor. Bu, 2022 Ocak'tan bu yana Big Mac fiyatlarında dolar bazında %187'lik bir artışa işaret ediyor.

Mayıs 2024'te Türkiye'de Big Mac'in fiyatı 5,58 dolara yükseldi ve ABD'deki fiyatı geride bıraktı. ABD'de 5,35 dolara satılan Big Mac'in Türkiye'deki fiyatı ise ABD fiyatından %4,3 daha yüksek oldu.

Big Mac fiyatlarındaki artışlar, dolar bazında enflasyonun da ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor. 2024 Mayıs'ta 5,35 dolara satılan Big Mac'in fiyatı Ocak 2024'te 4,95 dolardı. Yani yıl başından bu yana dolar bazında %8,08'lik bir fiyat artışı yaşandı.

Ocak 2023'te Big Mac'in fiyatı 3,98 dolardı. Buna göre Ocak 2023'ten bu yana dolar bazında %34,42'lik bir fiyat artışı yaşandı.

Ocak 2022'den bu yana ise fiyatlar %187 arttı. 2022 Ocak'ta Big Mac'in fiyatı 1,86 dolardı.
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