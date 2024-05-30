Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Erdoğan'a jest: Rusya, Türkiye’nin faiz borçlarını sildi /30 Mayıs 2024 12:09

Putin'den Erdoğan'a jest: Rusya, Türkiye’nin faiz borçlarını sildi

Türkiye'nin Batı yaptırımları nedeniyle ödeyemediği kredi borcuna faiz uygulanmamasını öngören protokolü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onayladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Uzmanlar bu karar, Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkileri ve ekonomik işbirliğini pekiştiren önemli bir jest olarak değerlendiriliyor.

2017 yılında Rusya, Türkiye'ye 726 milyon dolarlık bir ihracat kredisi verdi. Türkiye, Batı yaptırımları nedeniyle 2022 ve 2023 yıllarında bu borcun 111 milyon dolarlık kısmını ödeyemedi.
Türkiye, 2022'ye kadar tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, ancak yaptırımlar nedeniyle ödemelerde aksama yaşandı.

Ağustos 2023'te, Rus ve Türk hükümetleri, kalan borcun ödenmesi için bir protokol imzaladı. Bu protokole göre, borcun 60 gün içinde ödenmesi gerekiyordu. Türkiye, Eylül 2023'te borcun tamamını geri ödedi, ancak anlaşma gereği Rusya'nın 17 milyon dolarlık ceza alma hakkı bulunuyordu.

Rusya, dostane ilişkilere istinaden 17 milyon dolarlık faizi ve cezayı kaldırma kararı aldı.
Bu karar, geçtiğimiz hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla resmiyet kazandı.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye'nin ödemelerdeki gecikmenin kontrolü dışında olduğunu belirtti.

Rus vekil Vyaçeslav Nikonov, ceza tutarının ikili ticaret hacmiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu ve kararın dostluk ve ekonomik işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta başlattığı özel askeri harekatın ardından Batı'nın geniş kapsamlı yaptırımlarına maruz kaldı. Ancak Türkiye, bu yaptırımlara katılmayarak Rusya ile dostane ilişkilerini sürdürmeye özen gösterdi. Bu jest, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini güçlü tutma çabalarının bir yansıması olarak görülüyor ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
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