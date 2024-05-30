Polisten kripto operasyonu: Bir milyar dolarlık vurgun

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik Sibergöz-42 operasyonları düzenlendi. Bir milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.



Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 'Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da operasyonlar düzenlendi.



MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



* 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği,



* Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve



* Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup saadet zinciri sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve bir milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.