Kiev’e NATO şoku: Yakın tarihte üyelik yok!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





The Telegraph gazetesinin haberine göre, bazı NATO ülkeleri, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği meselesinin, ittifakın Rusya ile bir çatışmaya girmesi korkusu nedeniyle yakın gelecekte ilerlemeyeceğini belirttiler.







Özellikle ABD ve Almanya, Ukrayna'nın NATO'ya girişinin zamanlamasının netleştirilmesine ve bu sürecin hızlandırılmasına karşı çıkıyor. Bu iki ülke, Ukrayna'nın üyeliğinin Rusya ile doğrudan bir çatışmayı tetikleyebileceği endişesini taşıyor. Diğer yandan, Birleşik Krallık, Litvanya ve Fransa, Temmuz ayındaki NATO zirvesinin nihai belgesinde bir şekilde "davet" kelimesinin yer alması konusunda ısrar ediyorlar.





The Telegraph'ın haberine göre, müttefikler Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına ilişkin bir yol haritasını onaylamayı planlıyorlar. Bu, resmi bir davet olmasa da, bu yönde atılacak en yakın adım olarak görülüyor. Adı açıklanmayan bir diplomat, "Bu bir davet değil ancak buna en yakın adımdır" ifadelerini kullandı.





Kiev’in talebi daha hızlı olması





30 Eylül 2022'de Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın hızlandırılmış olarak NATO'ya katılması için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu. Temmuz 2023'te Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde, ittifak üyeleri Ukrayna'nın katılım sürecini basitleştirme konusunda anlaşmaya vardılar. Ancak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da yapılacak zirvede herhangi bir üyelik anlaşmasına varılmayacağını açıkladı. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.





Scholz: Ukrayna, 30 Yıl İçinde NATO Üyesi Olamayacak





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın muhtemelen önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını söyledi. Scholz, Rusya'nın askeri operasyonunu kast ederek, “Savaşın gerekçelerinden biri de Ukrayna'nın sözde NATO'ya katılacak olmasıydı. NATO zirvelerindeki kararları biliyorsunuz, bu yakın gelecekte beklenmiyor. Muhtemelen önümüzdeki 30 yıl içinde beklenmiyor” dedi. Scholz, bu konuyu 2,5 yıl önce Kiev'de de konuştuğunu ve o gün de herkes için açık ve net olduğunu savundu.





ABD daha önce Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO'ya davet edilmeyeceğini açıklamıştı. Scholz, Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda askeri bloğa katılmayabileceğini söyledi. Moskova, Kiev'in ittifak üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor. Scholz, Berlinlilerle yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 30 yıl içinde gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını belirtti.





Scholz, savaşın gerekçelerinden birinin de Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali olduğunu belirterek, bu durumun yakın gelecekte beklenmediğini ifade etti. Scholz, konuyu 2,5 yıl önce Kiev'de de görüştüğünü ve o zaman da herkes için açık olduğunu söyledi. Scholz, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını daha önce defalarca dile getirmişti. Kiev'in Rusya'ya saldırmak için Batı silahlarını kullanmasına izin verilmemesine de karşı çıktı ve politikasının amacının çatışmanın "çok büyük bir savaşa dönüşmesini" önlemek olduğunu belirtti. Ukraynalı yetkililerin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu yönde çağrıda bulundu.