Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı

Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Fayları ile aktif bir deprem ülkesi.



Birçok bölgesi 1. dereceden deprem bölgesi olan Türkiye’de, geçmişten bugüne yıkıcı depremlere tanık olundu.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre uzmanlar, deprem konusunda uyarılarda bulunup tedbir alınılması için çağrıda bulunuyor.



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, bu fayın 6 ila 7.5 büyüklüğünde depremler üretebileceğini belirtti.Ercan, bazı şehir ve ilçeleri vurgulayarak uyarılarını sıraladı. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzeyinde İstanbul'u; güneyinde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk'u işaret etti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuzey Anadolu Fay hattı, M6-M7,5 büyüklüğünde depremlerle kuzeyde İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, orta bölgede Kapıdağ Yarımadası'nı koparıyor. Güneyde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz oluşturuyor. Depremler, yeryüzünü dönüştürür" dedi.