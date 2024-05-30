Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş tehdit edildiğini söyledi, koruma istemedi

Ateş ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak artık devreye girmesi gerektiğini vurguladı.





”Yoğun tehdit alıyorum zaten. Bulunduğum yerde biliyorsunuz ben İzmir’de yaşıyorum ama aldığım tehditler belli. Fakat benim kardeşim de tehdit aldığını söyleyip koruma istediğinde maalesef kardeşime bir koruma verilmedi belki koruma verilseydi benim kardeşim yaşardı. Ben başka insanların benim yüzümden ölmesini ya da polislerimizin şehit olmasını istemem. Ben koruma istemiyorum. Ben zaten kardeşimin yolunda ölmeye hazırım. Ben tehditlerinden korkmuyorum hiçbirinin tehditlerinden korkmuyorum. Çünkü 10 tanesi bir araya gelse bir Selma Ateş edemeyecek ve Ateş davasını ölümüne ettiğimi bildikleri için. Çünkü ben bu cenahın içinden geldim. Ben bunların hepsini biliyorum yapamaz dediğimiz her şeyi yapacaklar. Kadına kurşun atacak kadar alçaklarsa bunlara söylenecek hiçbir şey yok. Bu aşamadan sonra cumhurbaşkanının devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da 1 Temmuz’da Sincan Cezaevi kampüsünde yapılacak olan duruşmaya adalet isteyen aydınlık bir Türkiye arzu eden herkesi bekliyorum. Yanımızda olmanızı istiyorum çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak.





Ankara’da 30 Aralık 2022’de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in tehditler aldığını açıklayan eşi Ayşe Ateş’e silahlı koruma verilmişti. Sinan Ateş’in kız kardeşi Selma Ateş de tehditler aldığını ancak koruma istemediğini söyledi.TELE1'den Ceren Ural'ın haberine göre; ”Benim kardeşim de tehdit aldığını söyleyip koruma istediğinde maalesef kardeşime bir koruma verilmedi belki koruma verilseydi benim kardeşim yaşardı” ifadelerini kullanan abla Ateş, tehditlerden korkmadığını söyledi.Selma Ateş’in açıklamaları şöyle:O kadar çok tehdit var ki inanın. İşte Instagram’dan Twitter’dan, gizli numaralardan. Şimdi gizli numaraları kapattık ama. Diyorum yine yine söylüyorum. Biz kadınlar olarak yani kadınlar kaldık annem ablam ben diğer Ayşe de benim kız kardeşim hepimiz bu adalet uğruna savaşacağız elimizden geleni yapacağız. Söylediğim gibi ben ömrüm boyunca hiçbir şeyden korkmadım. Hayatımdaki en değerli kişi Sinan. İki tane evladım var ama Sinan’ın yeri çok ayrıydı. Çünkü ben Sinan’la abla oldum, anne oldum, abi oldum, arkadaş oldum, dost oldum, kardeş oldum. Sinan benim için çok değerliydi. Ben Sinan uğrunda seve seve ölüme gitmeye razıyım. O sebeple ömrümün sonuna kadar son nefesime kadar Sinan için mücadele edeceğim. Adaleti sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu aşamada da yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum yine söylüyorum siz basın mensuplarına Allah razı olsun. Siz yargıdan daha çok şey biliyorsunuz. Daha çok şeyi paylaşıyorsunuz. Anlatabilme hakkını verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hani söyleniyor ya diğer kanallar niçin konuşulmuyor diğer kanallarda çağırsalar gideceğiz siz bizi çağırdınız davet ettiniz biz size geldik diğerleri davet etse onlara da gideriz elimizdeki belgelerin hepsini de sunmaya hazırız. Yeter ki haklı davamızda yanımızda olsunlar.”