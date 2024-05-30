Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, G-7 Zirvesi'ne katılıyor /30 Mayıs 2024 08:55

Türkiye, G-7 Zirvesi'ne katılıyor

Türkiye'nin bu yıl İtalya'da yapılacak G-7 Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.

SHABER3.COM

İtalya hükümeti gelecek ay ülkede düzenlenecek G-7 Zirvesi'ne Türkiye'nin de katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin davetli listesinde olduğu belirtilirken dünyanın yedi endüstriyel demokrasisinin ötesine taşımanın hedeflendiği aktarıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Nisan ayında bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri sosyal yardım toplantılarına davet edildiğini aktarmıştı. Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da katılacağı açıklandı.

İtalya bu yıl ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'nın da yer aldığı G7'nin dönem başkanlığını yürütüyor ve 13-15 Haziran tarihlerinde güneydeki Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia tatil beldesinde yapılacak zirveye ev sahipliği yapacak.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'e Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da zirveye katılabileceğini ancak katılımının henüz resmi olarak teyit edilmediğini söyledi. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra Selman büyük tepki toplamıştı.

Uzmanlar, G-7'nin zengin ülkelerden oluşan elit bir kulüp olarak faaliyet gösterdiğini aktarırken daha kapsayıcı ve daha az mesafeli görünmek isteyen G-7, Ukrayna ve Çin ile ilişkiler gibi kritik konularda fikir birliğini güçlendirmek umuduyla birkaç yıldır diğer liderleri de davet ediyor.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis de Puglia'daki toplantıya katılanlar arasında yer alacak ve burada Yapay Zeka'nın yarattığı zorlukları tartışacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, G-7 Zirvesi'ne katılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:46