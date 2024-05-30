Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP %31.5
AK Parti %30.6
MHP %10.1
DEM Parti %9.6
Yeniden Refah %5.7
İYİ Parti %3.9
Zafer Partisi %3.2
Türkiye İşçi Partisi %1.6
Diğer %3.8