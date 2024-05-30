Samanyolu Haber /Gündem / Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları /30 Mayıs 2024 08:38

Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre CHP, yerel seçimlerdeki birinci parti olma başarısını genel seçimlere taşıyor. CHP'yi AKP takip ediyor.

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Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP %31.5

AK Parti %30.6

MHP %10.1

DEM Parti %9.6

Yeniden Refah %5.7

İYİ Parti %3.9

Zafer Partisi %3.2

Türkiye İşçi Partisi %1.6

Diğer %3.8
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