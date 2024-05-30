Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:



CHP %31.5



AK Parti %30.6



MHP %10.1



DEM Parti %9.6



Yeniden Refah %5.7



İYİ Parti %3.9



Zafer Partisi %3.2



Türkiye İşçi Partisi %1.6



Diğer %3.8