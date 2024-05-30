Samanyolu Haber /Dünya / Reisi'nin helikopteri sabotaj sonucu mu düştü? İran'dan dikkat çeken açıklama /30 Mayıs 2024 00:36

Reisi'nin helikopteri sabotaj sonucu mu düştü? İran'dan dikkat çeken açıklama

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasına ilişkin inceleme raporunu yayımladı. Raporda, sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

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İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, diğer 8 yetkili ve pilotun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

KAYITLARDA BİR SORUNA RASTLANMADI
Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

SABOTAJ BULGUSUNU TESPİT EDİLMEDİ
Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı.

Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.
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