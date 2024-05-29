Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi’nin kardeşi Mesih Gülen’den gündemdeki tartışmalarla ilgili açıklama: ‘Çok üzgünüm’ /29 Mayıs 2024 23:55

Hocaefendi’nin kardeşi Mesih Gülen’den gündemdeki tartışmalarla ilgili açıklama: ‘Çok üzgünüm’

Gazeteci yazar Ahmet Kurucan, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kardeşi Mesih Gülen’i hastanede ziyaret ettiğini belirterek bir video mesaj paylaştı.

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Ahmet Kurucan paylaşımını şu sözlerle yaptı: "Biraz önce eşimin dayısı Mesih Gülen’i kanser tedavisi gördüğü hastaneden dönüşünde evinde ziyaret ettim. Ziyaret esnasında son bir haftadır sosyal medyada oğlu Ebu Seleme’nin gündeme taşıdığı konularla ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve kısa bir açıklama yapmak istediğini söyledi. 

Kendi sosyal medya hesabı olmadığından benim hesabımdan paylaşıp paylaşamayacağımı sordu. Ben de kabul ettim. Aşağıdaki kısa video mesajını kamuoyuna Mesih Gülen namına arzederim."

Hocaefendi'nin kardeşi Mesih Gülen ise hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşananlardan üzgün olduğunu belirtip, oğlu adına özür diledi. Mesih Gülen "Ben Mesih Gülen. Ebu Seleme Gülen’in babasıyım. Ebu Seleme Gülen’in birkaç gündür yaptığı şeylerden dolayı, yazıp çizdiği şeylerden dolayı çok üzgünüm. İnsanları da çok üzdü. Bazı insanları da çok üzdü. 

Tedavi görmesi lazım. Psikolojik sorunları var. Daha evvel de tedavi edildi bu. Hatta intihar gibi bir şeye kalktı. Türkiye’ye gitmeye kalktı. Pencereden atlarken tuttum falan, vesaire… 

Bu yaptıklarından dolayı üzülen, üzüntü duyan insanlardan oğlum adına özür dilerim. Ben de çok perişanım. Kanser tedavisi görüyorum. Bana yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hastaneye götürüyorlar. Geliyorlar, ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Onlara da çok teşekkür ederim. Herkesten özür dilerim. Allah yardımcıları olsun. Beni affetsinler." ifadelerini kullandı. 






































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