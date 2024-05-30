AKP, Amerika’da emlak zengini oldu

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre iktidar partisi AKP, Türkiye’de tasarruf çağrıları yaparken ABD’de emlak zenginliğine doğru adım adım ilerliyor. AKP, ABD’de açtığı temsilcilik için Washington’da 2 ayrı bina satın aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, SÖZCÜ TV’de İpek Özey’in Nokta Atışı programında, bu iki binaya alım satımla birlikte 11 milyon dolar civarında para ödendiğini söyledi.



Turhan Çömez, daha önce de gazeteci Yılmaz Polat’ın gündeme getirdiği Washington’daki AKP binalarına ilişkin bilgi verirken “İktidarın emlakçılık ilgisi nereden geliyor diye merak ettim” dedi. Aynı iddiaları Meclis’te de dile getiren Çömez şunları söyledi:



- Washington’da AKP kendi adına satın alınan binalardan ilki için 4 milyon 55 bin dolar ödedi. Bu bina küçük gelmiş ki bu yıl bir tane daha aldılar. Eskiden Fransız Büyükelçiliğiydi. Birinci Dünya Savaşı’nda stratejik bir merkez olarak kullanılmış tarihi bir bina. Bir özelliği daha var, Beyaz Saray’a yakın. ‘Saray’ deyince arkadaşların yüreği kabarıyor, dayanamıyorlar. Ne kadar ödemişler biliyor musunuz? Tam 6 milyon 94 bin 650 dolar.



AKP’YE 600 KİŞİ OY VERDİ



- AKP’nin Washington temsilciliği olarak uygun gördüğü bu iki binaya alım satımla birlikte 11 milyon civarında para ödenmiş, 350 milyon liradan bahsediyorum. Peki, Washington’da kaç seçmen var? 6 bin. AKP ne kadar oy almış? 600... 600 oy için harcadığı paraya bakın. 5 milyon lira civarında bunun bir vergisi de var ve şu anda inanılmaz bir restorasyon yapıyorlar, korkunç para harcıyorlar.



- Bu binayı AKP buradan gidip satın mı aldı, hayır. Bunun emlak komisyonculuğunu Türkiye’nin lobi ve hukuk işlerini takip etmekten sorumlu firma yaptı. Sizin vergilerinizden 1.5 milyon doları cebine boca ettiğimiz Washington’daki firma satın aldı. Sözüm ona devletin resmi kurumlarıyla anlaşmalı olan bu firma gitti AKP’nin emlak komisyonculuğunu yaptı. Para transferleri nasıl yapıldı, binalar nasıl alındı, görüşmeler nasıl yapıldı, tapu kayıtlarını, hepsini vermeye hazırım.



AKP: Siyasi Partiler Kanunu izin veriyor



AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Siyasi Partiler Kanunu buna cevaz veriyor, yurt içinde ve yurt dışında kiralama veya satın alma şeklinde vücuda gelebilmektedir” dedi. Diğer partilerin de yurt dışında temsilcilikleri bulunduğunu kaydeden Akbaşoğlu “Daha önce Washington’da alınan yerin yetersizliği nedeniyle bu yerin satışa çıkartılması ve onun yerine daha uygun fiziki şartlara sahip bir yerin alınması hukuki, şeffaf bir şekilde gerçekleşti. Sanki burada başka bir durum varmış gibi başka manalar yükleyip başka imalarda bulunmaya çalışmak işin mehabetine aykırıdır” dedi.