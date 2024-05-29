Samanyolu Haber /Gündem / Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! /29 Mayıs 2024 16:40

Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı!

Geçen aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan ünlü oyuncu Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı.

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Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ekol TV'nin özel haberine göre 75 yaşındaki oyuncu, bugün bir rahatsızlık geçirdi.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda da felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.

Mart ayında beyin pıhtısı nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Kadir İnanır'dan üzen bir haber daha geldi.

KADİR İNANIR HASTANEYE KALDIRILDI
75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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