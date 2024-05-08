Samanyolu Haber /Dünya / Kritik ziyaret öncesinde Yunanistan Başbakanı açıkladı: Bu rahatsızlığımızı Erdoğan'a ileteceğim /08 Mayıs 2024 15:28

Kritik ziyaret öncesinde Yunanistan Başbakanı açıkladı: Bu rahatsızlığımızı Erdoğan'a ileteceğim

Gelecek hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi beklenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kritik ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.

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İlişkilerin dalgalı seyrettiği Ankara-Atina hattında gözler gelecek hafta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yapacağı Türkiye ziyaretinde.

Sözcü'de yer alan habere göre bugün Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüşen Miçotakis, İstanbul'daki Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Miçotakis, Pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini dile getirdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; burası bir kültürel miras anıtı. İyi ilişkiler hedeflediğimizde ortak değerlere saygı göstermeliyiz" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililer tarafından alınan kararın "UNESCO dünya kültür mirası niteliğini çarpıtarak ve aşağılayarak uluslararası topluma bir meydan okuma teşkil ettiğini" duyurdu.
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