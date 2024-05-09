Samanyolu Haber /Dünya / Putin çok kızacak: AB, Rusya'nın dondurulan varlıkları ile Ukrayna'yı silahlandıracak /09 Mayıs 2024 00:36

Putin çok kızacak: AB, Rusya'nın dondurulan varlıkları ile Ukrayna'yı silahlandıracak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulmuş Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'yı silahlandırmak için kullanılması planı üzerinde anlaşmaya vardı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus merkez bankası varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'yı silahlandırmak için kullanılması planı üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Avrupa Birliği'nde dondurulan Rus Merkez Bankası varlıklarının faiz ve gelirlerini kapsıyor. Tahminlere göre bu varlıklardan elde edilen yıllık gelir 3 milyar avro civarında.

Elde edilen gelir, Ukrayna'ya silah ve mühimmat satın almak için kullanılacak. Bu sayede Ukrayna'nın savunma kabiliyetinin artırılması ve Rus güçlerine karşı direncinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Bu planın önünde hala yasal engeller bulunuyor. AB'nin, dondurulan varlıkları Ukrayna'ya aktarmak için yasal bir çerçeve oluşturması gerekiyor.

RUSYA'NIN TEPKİSİ
Rusya, bu plana sert tepki gösterdi ve varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması halinde karşılık vereceğini açıkladı.
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