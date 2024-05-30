Samanyolu Haber /Dünya / 50 siyasetçiden dışişleri bakanına KKTC mektubu: Çok net talep /30 Mayıs 2024 10:21

50 siyasetçiden dışişleri bakanına KKTC mektubu: Çok net talep

İngiltere'de birçok farklı partinin önde gelen 50 ismi ülkenin eski başbakanı olan ve bir süre önce dışişleri bakanlığına getirilen ismi David Cameron'a bir mektup yazarak talepte bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere'de gündem KKTC... Ülkede partiler üstü 50 etkili siyasetçiden oluşan bir grup, Dışişleri Bakanı Lord David Cameron'a, İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşlara uyguladığı “cezalandırıcı ve haksız yasağa” son vermesi çağrısında bulundu.

Parlamento genel seçimler için dağılmadan önce son bir çaba olarak dışişleri bakanına gönderilen mektup, İşçi Partisi'nden Lord Straw ve Muhafazakâr Parti'den Sir Iain Duncan Smith'in de desteğini aldı.

Uzmanlar bu hamlenin, İngiliz hükümetinin uçuşlara izin vermeme ya da KKTC'deki seçilmiş hükümeti tanımama yönündeki mevcut politikasını etkilemek için çok geç olduğunu söyledi.

DESTEKLEYENLER ARASINDA ANNAN PLANI GÖRÜŞMELERİNDEKİ İSİM DE VAR

Lord Straw, İşçi Partisi'nin dışişleri bakanı olarak 2004 yılında adayı yeniden birleştirecek olan ancak güneydeki Kıbrıslı Rumların referandumda önerileri reddetmesi nedeniyle kuzeyin lehte oy kullanmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanan Annan Planı görüşmelerini yönetmişti.

Annan Planı'nın giriş koşulu olduğu bir dönemde İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ı bir hafta sonra AB'ye almasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Parlamenterler Dışişleri Bakanı Lord Cameron'a bir mektup yazarak KKTC'ye yapılan muamele konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Siyasetçiler, “Birleşik Krallık'tan Kıbrıs adasının en büyük havaalanı olan Ercan Uluslararası Havaalanı'na doğrudan uçuşların başlatılması” çağrısında bulundu.

Siyasetçiler dışişleri Bakanı'ndan “Ercan'a hava yolculuğu söz konusu olduğunda Avrupa'daki herhangi bir ülkenin en kısıtlayıcı politikalarından birine” son vermesini talep etti.

"TAYVAN VE KOSOVA'YA İZİN VAR"

İngiltere'nin Kosova gibi BM üyesi olmayan ülkelere ve Tayvan gibi tanımadığı ülkelere uçuşlara izin verdiğine dikkat çekilirken, "Neden Kuzey Kıbrıs'a izin verilmiyor" dedi.

Siyasetçiler KKTC'ye hava yolculuğunun riskli olmadığını ve geçmişte kötü bir güvenlik geçmişi bulunmadığını söylerken Ercan Havalimanı'nın uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uyduğunu ve her yıl yüz binlerce yolcuyu güvenle ağırladığını belirttiler.

Siyasetçiler Birleşik Krallık'ın KKTC ile ilişki kurmamaya devam etmesi halinde, “bunun yerine Rusya ve İran gibi ülkelerin bunu yapmasına izin verme riskiyle karşı karşıya kalacağı ve Birleşik Krallık'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu temelden sarsacağı” uyarısında da bulundular.
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