Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Rus hackeri bulana 10 milyon ödül /08 Mayıs 2024 11:39

ABD’den Rus hackeri bulana 10 milyon ödül

ABD, Rus hackerin peşine düştü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD, Rus hackeri bulana 10 milyon ödül verilecek.

ABD Adalet Bakanlığı, hacker grubu LockBit'i kurmak ve yönetmekle suçlanan Rus Dmitry Khoroshev'in tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Bakanlık, Rus hackerin 2019 yılında LockBit fidye yazılımı programını oluşturduğuna ve 2024 yılına kadar aynı adı taşıyan siber suç grubuna liderlik ettiğine inanıyor.

Araştırmacılara göre, bu süre zarfında bilgisayar korsanları 120 ülkede 2,5 binden fazla kişi ve kuruma saldırdı ve en az 500 milyon dolar fidye aldı.
Üstelik Khoroshev, virüsün oluşturan olarak toplam tutarın %20'sini kendisi aldı ve en az 100 milyon doları dijital para birimi olarak zimmetine geçirdi.

Khoroshev'e yöneltilen suçlamalar, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) siber birimi tarafından Şubat 2024'te LockBit hacklenmesinden kaynaklandı. Sunucuların kontrolünü ele geçirerek saldırganların ağlara saldırmasını ve şifrelemesini imkansız hale getirdi.
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