Samanyolu Haber /Ekonomi / Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı /08 Mayıs 2024 11:37

Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı

Akbank'ta hesabı olan müşteriler güne büyük bir şokla başladı. Müşteriler, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini öne sürdü.

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Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta hesabı olanlar büyük şok yaşıyor. Çok sayıda müşteri, sosyal medyadan paylaşım yaparak yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirtti. Olay büyük yankı uyandırırken, Akbank'tan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Temmuz 2021'de de Akbank'ta sistem çökmüş müşteriler 2 gün boyunca müşteriler hesaplarına ulaşamamıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Temmuz 2021 yılında sistemin çökmesiyle müşterilerini mağdur eden Akbank şimdi de başka bir olayla gündemde. 2021 yılında sistemin çökmesi nedeniyle müşteriler yaklaşık 2 gün boyunca hesaplarına ulamamıştı. Para çekemeyen ve kartla alışveriş yapamayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamıştı.

Akbank müşterileri şimdi de hesaplarını kontrol edince büyük şok yaşadı. Özellikle yatırım hesabı olan müşteriler, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla hesaplarından habersiz para çekildiğini öne sürdü.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Konu kısa sürede sosyal medyada viral olurken, çok sayıda kişi mağdur olduklarını belirtti. Bankaya ulaşmaya çalışan vatandaşlar, henüz net bir açıklama almadıklarını söylüyor.

PARALARINI GERİ İSTİYORLAR

Gündem olan konu hakkında henüz bankadan da bir açıklama gelmedi. Hesaplarından çekim yapılan vatandaşlar paralarının geri yatırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da borsada işlem saatinin başlamasına rağmen hesaplarındaki paranın çekilmesi nedeniyle işlem yapamadıklarından şikayetçi.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bankadan bir açıklama bekleyen mağdur vatandaşlar, konunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle:




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