Putin 12 yıllık hedefini açıkladı: Güçlü devlet modeli





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Putin, bu 12 yıllık dönemde hükümetin 2030 ve 2036 yıllarına kadar kalkınma hedeflerini açıkladı. Hedefler içinde ülkenin her alanında gelişme ve iyileşme gözüküyor.





Putin tarafından imzalanan kararnamede ulaşılması istenen hedefler, annelere yardımdan konut inşaatına kadar hayatın çeşitli alanlarını kapsıyor.





Kalkınma hedefleri





Kalkınma hedefleri arasında ithalatı azaltacak, üretim ve ihracatı artıracak ve genel olarak gelirin yeniden dağıtımında devletin katılımını önemli ölçüde artıracak 11 ulusal projenin başlatılması planlanıyor.

Önümüzdeki altı yıl içinde hükümetin en önemli hedefi, Rusya Federasyonu'ndaki ekonomik eşitsizlik düzeyini azaltmak olacak.





Sürdürülebilir ve dinamik ekonomi; Teknolojik liderlik; Hükümetin, ekonominin ve sosyal alanın dijital dönüşümü.





Ulaşılması planlanan ulusal hedefler arasında şu maddeler öne çıkıyor:

Nüfusun korunması, sağlığın geliştirilmesi ve insanların refahının iyileştirilmesi, ailelerin desteklenmesi.





Her bireyin potansiyelinin farkına varmak, yeteneklerini geliştirmek, vatansever ve sosyal sorumluluk sahibi bir kişilik yetiştirmek;

Konforlu ve güvenli yaşam ortamı; Çevresel refah.





Rusya’da önümüzdeki altı yıl içinde yaşam beklentisini 78 yıla çıkarmak, yoksulluk seviyesini % 7'ye düşürmek ve asgari ücreti 35 bin rubleye çıkarmak var.





Ayrıca doğum oranının desteklenmesi ve yoksullukla mücadele, sosyal tesislerin inşası ve onarımı, altyapı, eğitim ve ulaşım vb. gibi diğer sosyal projeler de bütçe enjeksiyonu gerektirecek.





Yeni “Mayıs” kararnamesinin diğer ekonomik hedefleri, birçok açıdan yeniden dağıtımın artırılması fikrini destekleyen veya onunla tutarlı olan mekanizmaların bir listesine benziyor. Dolayısıyla, "istikrarlı ve dinamik bir ekonomi", kişisel gelirlerde ve emekli maaşlarında "enflasyonun altında olmayan" bir artış ve GSYİH büyümesini hedefliyor.





Dijital gelişim vurgusu





İthalatın GSYİH içindeki payı 2030'a göre %17'ye düşürülecek Ekonominin yeniden yapılandırılmasını sağlamak için 2030 yılına kadar yatırım büyümesinin 2020 seviyesine göre “en az %60” olması gerekiyor.

Kamu yönetimi açısından, bu süreçlerin tutarlılığını sağlamak için devletin sürekli dijitalleşmesi çağrısında bulunuluyor.





Kararname ayrıca ekonominin ve sosyal alanın kilit sektörlerindeki kamu yönetiminde bürokratik engellerin en aza indirilerek “dijital olgunluğunun” 2030 yılına kadar tam olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.