Samanyolu Haber /Gündem / Cinayet protestosu: Öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek /08 Mayıs 2024 11:23

Cinayet protestosu: Öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek

İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan bir öğrenci tarafından vurularak katledilmesi öğretmenler tarafından protesto edilecek. Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, yarın ilk derse girmeyecek.

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Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için yarın ilk derse girmeyecek, hafta sonuna kadar diğer derslere girerken siyah kokart veya kurdele takacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı.

SİYAH KURDELE TAKACAKLAR

Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı mesajına da yer verilen açıklamada, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak, 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. Ayrıca okullarımızda hafta sonuna kadar siyah kokart veya kurdele ile derslere gireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sendikanın 2019'da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtildi.

"YETER ARTIK DİYORUZ"

Sendika Genel Başkanı Talip Geylan da açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Perşembe günü ilk derse girmiyor, tüm okullarımızda basın açıklamalarımızla ses yükseltiyor ve 'Yeter artık.' diyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve hafta sonuna kadar siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyorum.
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