Samanyolu Haber /Gündem / Urfa'da DEM parti binasına silahlı saldırı /08 Mayıs 2024 10:46

Urfa'da DEM parti binasına silahlı saldırı

Şanlıurfa'da DEM Parti Birecik ilçe binasına sabaha karşı silahlı saldırı gerçekleşti. Parti bürosunun camına 14 merminin isabet ettiği belirtildi.

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Şanlıurfa Valiliği, DEM Parti Birecik İlçe binasına silahlı saldırı düzenlendiğini, failin arandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada "Birecik ilçemizde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı, gelişmelerden kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Parti bürosunun camına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi.
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