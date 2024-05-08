Okul müdürünü öldüren çocukla ilgili mahkemeden karar çıktı!

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede önceki gün meydana gelen olayda, okul müdürü İbrahim Okutan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Suça Sürüklenen Çocuk (SÇÇ) Y.K., bugün emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi alınan Y.K., 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan SSÇ Y.K., tutuklandı.







"OLAYDAN SONRA BÖREK ALIP EVE GİTTİM"

SSÇ Y.K., savcılık ifadesinde okul müdürü Okutan ile geçmişe dayalı husumetlerinin bulunduğunu, olay günü evden çıkarken annesine börek almaya gideceğini söylediğini, amacının İbrahim Okutan'ı öldürmek değil dövmek olduğunu, odasına girdiğinde Okutan'ı bacağından vurmak istediğini, Okutan'ın silahı almak için hamle yaptığını, o sırada koluna ateş etitğini, iki kez de karnına sıktığını söyledi. Olaydan sonra börek alarak eve gittiğini anlatan Y.K., sonrasında ise tabanca ve telefonunu Alibeyköy Barajı'na attığını ve pişman olduğunu söyledi.





ANNESİ IRAK'TA ÖĞRETMENMİŞ

Oğlu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildikten sonra Cumhuriyet'e konuşan anne N.K., eşinin Türkmen olduğunu, 17 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, burada kozmetik ve emlak işi yaptıklarını, kendisinin Türk vatandaşı olduğunu, Irak'ta yaşadıklarında kendisinin de öğretmen olduğunu, oğlunun olaydan 3 ay önce trafik kazası geçirdiğini, kazadan sonra travma geçirdiğini, evden çıkmadığını ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını anlattı. N.K., oğlunun arkadaşları tarafından kullanıldığını öne sürerek, oğlunun böyle bir şeyi yapacak biri olmadığını, eğitim için Amerika'ya gitmek istediğini ve bunun için dil kursuna yazıldığını söyledi.





"ÇEVRESİNDEKİLERİN YÖNLENDİRMESİ"

Ailenin avukatı Duygu Gökçe ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayın nedeni müdür beyin müvekkilime ve annesine Arapça konuşuyorlar diye ağır küfürler etmesidir. Müvekkilim yaşanan olaydan dolayı çok pişman. Zaten Şubat ayında geçirdiği bir trafik kazasından dolayı ağır psikolojik tedavi görüyordu. Bu nedenle manipülasyona da çok açık. Çevresindekilerin yönlendirmesiyle böyle bir olaya kalkıştı. Kendisine ve annesine karşı edilmiş bir takım hakaretler karşısında zaten psikolojik rahatsızlığın da vermiş olduğu sağlıklı düşünememe sonucunda işlemiştir" ifadelerini kullandı.







