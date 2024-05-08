Pandemide hisseleri uçmuştu: Karantina bitince çakıldılar

Daha fazla çalışanın ofise geri dönmesi ve enflasyonun e-ticaret talebini vurması kayıplarda etkili oldu. Karantinaların neden olduğu video konferans ve çevrimiçi alışveriş gibi alışkanlıklar da azaldı.





Sözcü'de yer alan habere göre Corona virüs salgını sırasında en çok para kazanan 50 şirket, yatırımcıların karantina sırasında yükselen hisse senetlerine sırtını dönmesiyle 2020'nin sonundan bu yana piyasa değerinden yaklaşık 1,5 milyon dolar kaybetti.S&P Global'in verilerine göre, 2020 yılında en büyük yüzdelik artışı sağlayan 50 şirket listesinde teknoloji grupları başı çekti.Financial Times'ın Bloomberg verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, pandemi kazananları 2020'nin sonundan bu yana toplam piyasa değerlerinin üçte birinden fazlasını, yani 1,5 trilyon doları kaybetti.İşletmelerin uzaktan çalışmaya geçmesiyle 2020 yılında hisseleri yüzde 765 artan kadar yükselen video konferans şirketi Zoom, en büyük kaybedenlerden biri oldu. Şirketin hisseleri, 2020 sonundan bu yana yüzde 80 düştü.Bulut tabanlı iletişim şirketi RingCentral da 2020'deki uzaktan çalışma patlamasında yükselişe geçti. Ancak şirket o zamandan beri Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle rekabet ettiği için değerinin yaklaşık yüzde 90'ını kaybetti.Egzersiz bisikleti üreticisi Peloton, 2020'nin sonundan bu yana hisselerinin yüzde 97'den fazla değer kaybetmesiyle bir başka büyük kaybeden oldu. Şirketin piyasa değerinden 43 milyar dolar silindi. Peloton geçen hafta işgücünün yüzde 15'ini işten çıkartacağını söyledi.Yüzde olarak bakıldığında Tesla 2020'nin en büyük kazananı olmuştu. Elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değeri 2020 Aralık ayı sonunda 669 milyar dolara yükseldi. Ancak şirketin değeri şuan 589 milyar dolar.Başlangıçta çevrimiçi harcamaların artmasıyla büyüyen e-ticaret grupları Shopify, JD.com ve Chewy de büyük kayıplar yaşadı.