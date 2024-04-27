Samanyolu Haber /Dünya / 3. Charles, kanser tedavisinin ardından tahta geri dönüyor /27 Nisan 2024 12:33

3. Charles, kanser tedavisinin ardından tahta geri dönüyor

Açıklamaya göre 75 yaşındaki Kral, halka açık ziyaretlerden ilkini 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezine yapacak.

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kralı Charles'ın kanser teşhisinin ardından tedavi ve iyileşme sürecindeki ilerleme sonrası kamu görevlerine döneceğini duyurdu.

Açıklamaya göre 75 yaşındaki Kral, halka açık ziyaretlerden ilkini 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezine yapacak.

Kral Charles, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

Açıklamada, "sağlık ekibinin şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece cesaretlendiği ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlu kanıda oldukları" belirtildi.

Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

Kral, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.
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