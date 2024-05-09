Samanyolu Haber /Gündem / “Erdoğan efsanesi çöktü yeniden gücü ele almak istiyor” /09 Mayıs 2024 11:07

“Erdoğan efsanesi çöktü yeniden gücü ele almak istiyor”

Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nesrin Nas, son günlerdeki sıcak siyasi konularla ilgili Boldplus’ta Mehmet Doğan’a önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinden neler çıkabileceğine ve Erdoğan’ın zaman kazanmak için hangi hamleleri yapabileceğine değinen tecrübeli siyasetçi, birçok soruya detaylı cevap verdi.

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ERDOĞAN ZAMANA OYNUYOR, CHP BASKI KURMALI

Bold Medya'da yer alan habere göre anayasa konusunda Erdoğan’ın sahici olduğunu düşünmediğini belirten Nas, “Muhalefeti yörüngesinde tutmak istiyor. Rejimin aparatı yani. Erdoğan’ın zaman kazanmaya ihtiyacı var Özgür Özel’in de zamana ihtiyacı var. Kitleler bir araya gelince iktidar geri çekiliyor. Bu noktada CHP baskı kurmalı. Yapar mı yapar. Şu ana kadar da yaptı. Ayrıca Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi ikna etme gücüne sahip. Bahçeli de Erdoğan’dan vazgeçemez. Erdoğan’da Bahçeli’den vazgeçemez. Bunun için daha erken.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın normal bir hukuk devletine dönebilmesinin mümkün olmadığını belirten tecrübeli siyasetçi, “Erdoğan hukuka dönemez. Belirsizlik ve anayasasızlık Erdoğan’ın gücüne güç katar. Erdoğan’da yumuşama olmaz daha da sertleşeceğini düşünüyorum” dedi.

KHK’LILAR SİVİL ÖLÜME MAHKUM EDİLDİ

KHK’lıları da konuşulamayan önemli bir konu olduğuna değinen Nas, “Sivil ölüme mahkum edilmiş KHK’lılar var. Bir an önce bu durumdan en az hasarla çıkmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yoksulluğun had safhada olduğuna dikkat çeken Nas, “Sokakta yürüyen insanların üzerinden yoksulluk akıyor. 3 Y ile geldiler ama durum ortada. Yeniden bir hikaye ve kuruluş tasarlamak lazım. Durum gerçekten vahim… Gıdadaki fiyat artışları durdurulamıyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de artıyor. Bunun için iktidarın değişmesi gerekiyor.”

Özgür Özel ve CHP’nin sorumluluk ne? Özel hangi dosyalarla Erdoğan’a gitti. Görüşmenin KHK’lılara bakan yanı ne? Türkiye hukuka tekrar dönecek mi, yoksa ağır bir çöküş mü bizi bekliyor. Zoru yaşadık çok zor günler yakında mı? Bütün bu soruların cevabını aşağıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz.


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