“Erdoğan efsanesi çöktü yeniden gücü ele almak istiyor”

Özgür Özel ve CHP’nin sorumluluk ne? Özel hangi dosyalarla Erdoğan’a gitti. Görüşmenin KHK’lılara bakan yanı ne? Türkiye hukuka tekrar dönecek mi, yoksa ağır bir çöküş mü bizi bekliyor. Zoru yaşadık çok zor günler yakında mı? Bütün bu soruların cevabını aşağıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz.







