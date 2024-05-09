Samanyolu Haber /Gündem / Roller değişti: Kaçaklar Türk, kaçıranlar Iraklı /09 Mayıs 2024 11:14

Roller değişti: Kaçaklar Türk, kaçıranlar Iraklı

Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan kişiler yakalandı. Organizatörlerin Iraklı, sınırı aşmaya çalışan kişilerin ise Türk vatandaşı oldukları öğrenildi.

SHABER3.COM

Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı.

IRAKLI ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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