Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı ve cephelerde ağırlaşan çatışmalar

Son 24 saat içerisinde Rus birlikleri, ön cephe olarak adlandırılan bölgelerdeki hedeflere çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Sumy şehrinin kuzeydoğu eteklerinde bulunan bir sanayi kuruluşu vuruldu.





Ukrayna’ya düzenlenen füze saldırısının, beklenmedik derecede hızlı ve şiddetli olduğunu belirtiyor. Rusya’nın İHA’lar yerine Karadeniz'den "Kalibr" seyir füzeleri ve Kinjal füzelerini kullandığı belirtiliyor. Ayrıca 6 - Tu-95MS bombardıman uçağının da saldırılara katıldığı biliniyor.Yerel basında Kiev, Harkov ve Nikolaev'in de aralarında bulunduğu en az altı bölgede patlama olduğu bildirildi.Ukrayna'nın Harkov, Ivano-Frankivsk, Ternopil ve Khmelnytsky bölgelerinde patlamalar olduğu gelen bilgiler arasında.Ayrıca Nikolaev bölgesinde füze saldırısı olduğu ve Kiev bölgesindeki hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı bildiriliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna'nın askeri ve enerji tesisleri ile ilgili altyapıya yönelik gerçekleştirildiğini vurguluyor.Rus füzelerinin hedeflerinin NATO silahlarının teslimatının başlamasından önce lojistik depolarına ve bazı silah sevkiyatlarıyla alaları olduğu yorumları yapılıyor.Çatışma hattında özellikle Donbas bölgesinde Ukrayna ordusu zor durumda bulunuyor. Rus birliklerinin bazı hatlarda Ukrayna savunmasını yarması ve ilerlemesi sonrası geri çekilen Ukrayna birlikleri yeni savunma hatları oluşturmakta zorluk çekiyor.Donetsk yönünde Krasnogorovka'nın merkezindeki refrakter fabrikasının alanında çatışmalar devam ederken, yerleşimin güney kısmı Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne girdi.Ukrayna, Rus İHA’ları nedeniyle Abrams tanklarını ön cepheden çektiUkrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus insansız hava araçları nedeniyle Abrams tanklarını ön cepheden uzaklaştırdı.Ukrayna ordusu, Amerikan Abrams M1A1 tanklarını, Rus Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçlarına karşı çok savunmasız olmaları nedeniyle savaş alanından çıkardı.İsmi açıklanmayan Ukraynalı Askeri yetkili, "Yabancı ortaklarımızla ve sahadaki diğer ortaklarımızla birlikte çalışarak, her şeyin aynı anda görünür olduğu, değişen koşullarda tankları nasıl kullanabileceklerini anlamalarına yardımcı olacağız" dedi.Rus Savunma Bakanlığı'na göre, 29 Mart itibarıyla Rus ordusu özel askeri harekat bölgesindeki beş Abrams tankını imha etti. 31 Mart'ta Merkez askeri grubu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Avdiyevka yönünde altıncı Abrams tankını devre dışı bıraktı ve 1 Nisan'da Savunma Bakanlığı yedinci Amerikan tankının imha edildiğini bildirdi. Abrams tanklarının çoğu FPV drone'lar kullanılarak imha edildi.