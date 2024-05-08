TCDD mülakatında Mike Tyson sorusu fanustan çıkmış

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre seçim öncesinde kaldırılacağı sözü verilen ancak lafta kalan mülakat uygulaması gündemdeki yerini korurken, sözlü sınava ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ilginç bir savunma geldi. Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun TCDD’nin görevde yükselme sınavı mülakatında sorulan ve meslekle hiçbir ilgisi bulunmayan Müslüman olduktan sonra "Malik Abdülaziz" adını alan eski boksörün adının ne olduğu, penisilinin keşfini gerçekleştiren bilim insanın kim olduğu gibi soruların mevzuata uygun olduğunu açıkladı.



TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında yaptığı sözlü sınavlarda adaylara kurumla hiçbir ilgisinin bulunmadığı “Penisilin kaç yılında bulunmuştur?”, “Yapay zekanın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir?”, “Toricelli Yasası nedir?” “Celcius’a göre en düşük sıcaklık nedir?” gibi sorular yöneltildi.



YÜKSEK PUAN ALANLAR DİKKAT ÇEKTİ



Bölge Kontrolörü, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Trafik Kontrolörü gibi unvanlarında açılan sınavda, TCDD yönetimine yakınlığı bulunan ve iktidara yakın sendikalara üye olan personelin yüksek puanlar aldıkları, diğer adayların ise başarısız olduğu açıklandı.



“Bu soruların cevaplarını, acaba soruyu soranlar biliyor mu?” diyerek mülakattaki sorulara tepki gösteren CHP’li Karasu, konuyu TBMM gündemine getirdi. Önergesinde mülakatı kaldırılacağına dair seçim öncesinde verilen sözleri hatırlatan Karasu, “Cumhurbaşkanı tarafından sözü verilmiş olan, kamuda istihdam edilecek atamalar ve görevde yükselme, unvan değişikliği gibi sınavlarda mülakatların kaldırılmasına yönelik herhangi girişim gündeminizde midir? Olacak mıdır?” diye Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na sordu.



"SORULAR FANUSTAN ÇEKİLİYOR"



Bakan, TCDD’nin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına 1538 personelin katıldığını ve 728’inin başarılı olduğunu sözlü sınavına ise 651 personelin katıldığını ve 464’ünün başarılı olduğunu bildirdi. Sınava giren personelin alanıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanına sahip olan Mike Tyson’un Müslüman olduktan sonraki adının ne olduğu, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde devrim yaratan penisilinin keşfini gerçekleştiren kişinin kim olduğu, Torricelli kanunu gibi soruların adını hiç anmadan, soruların mevzuata uygun olduğunu iddia eden Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:



- Sözlü sınav soruları, ‘TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve adaylara, Yönetmelik hükümlerine aykırı soru yöneltilmemiştir. Sınav Komisyonu ise; aynı yönetmeliğin 17’nci maddesi hükmü doğrultusunda oluşturulmuştur.



- Komisyonca hazırlanan sorular aday tarafından fanustan çekilmektedir. Her personele aynı sorular sorulması gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca sözlü sınavlarda, herhangi bir personele sendikasından dolayı olumlu ya da olumsuz ayrımcılık uygulanmamıştır.



"SORULARIN GÖREV ALANIYLA NE İLGİSİ VAR"



CHP’li Karasu, soru önergesinde sözlü sınav sorularının mevzuata uygunluğunu değil, yapılan işle olan ilgisini sorguladığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:



- Benim soru önergemdeki sorularıma yanıt verilmemiş. Sözlü sınavda sorulan soruların, TCDD personelinin görev alanıyla ne ilgisi var? Allah aşkına bu soruların yanıtlarını Bakan cevaplandırabilir mi? Ben bunları soruyorum, bakan soruların fanustan çekildiğini, personele aynı soruların sorulmadığını açıklıyor.



- Ben mülakat, torpil ve kayırmacılık, emek hırsızlığı diyorum, bakan mevzuata uygun diyor. Seçim meydanlarında sözünü verenler, sözüne sadık kalsın. Hiç kimseye minnet ettirmeyecek, liyakatli atamalar ve görevlendirmeler için mülakat sistemi bir an önce kaldırılmalıdır” dedi.