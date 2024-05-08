Piknik yapan çocuklar gözaltına alındı: Ali Yerlikaya’dan ‘büyük’ operasyon

Velev'de yer alan habere göre İstanbul’da Hizmet Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonla evlerine baskın yapılan ve gözaltında tutulan 38 kişiden 14’ünün lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Beylikdüzü ve çevresindeki evlerde anneleriyle birlikte gözaltına alınan öğrencilerin Emniyet’teki Çocuk Şube’de ve KOM Şube’de tutulduğu belirtildi.
6 ÇOCUK AÇIK ALANDA PİKNİK YAPTI, ‘ÖRGÜT BULUŞMASI’ SAYILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir operasyonla evlerinden alınan çocuklar için 4 gün gözaltı süresi istenirken TRT Haber’e servis edilen fotoğraflar şaşkınlıkla karşılandı. “İşte örgütün Beşiktaş buluşması” başlığı ile verilen haberde 12 ile 15 yaşları arasında oldukları tahmin edilen 6 çocuğun piknik yapması suç gibi gösterildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet’in evlerinde, okulda ve sosyal hayatta takip ettikleri çocuklara ilişkin bir gerekçe bulunamayınca piknik buluşması “İşte örgütün Beşiktaş buluşması” ifadeleriyle servis edildi. TRT Haber’in yaydığı metinde, “Öğrenciler evlerde ve açık alanlarda toplantı yaptı. Açık alanlarda yapılan toplantılardan biri Beşiktaş Sporcular Parkı’nda gerçekleşti. TRT Haber o anların görüntülerine de ulaştı. Toplantılara katılan öğrenciler MİT ve Emniyet’in takibindeydi.” denildi.
EMNİYET VE MİT ÇOCUK PEŞİNDE…
Başka bir fotoğrafta ise yan yana yürüyen 3 çocuk takip edilirken çekilen fotoğrafın altına, “TRT Haber’in ulaştığı bu fotoğraftaki 3 kişiden 2’si örgütün toplantısına gidiyordu.” ifadelerinin yerleştirildiği görüldü.
MİT’in ve Emniyet’in TRT Haber üzerinden servis ettiği metinde dikkati çeken başka bir ayrıntıda ise, çocukların ailelerinin KHK’lı olduğu ortaya çıktı. Akrabaları ve sosyal çevresindeki kişilerin görüşmek istemedikleri ailelerin çocuklarının bir araya gelmesi ve piknik yapması suç gibi gösterildi.
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