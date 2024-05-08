Saray’ın müteahhidinin kaçak dükkanları yıkılacak

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre İzmir Karşıyaka’daki en büyük alışveriş merkezi Hilltown kaçak yapılaşmayla gündeme geldi. Alışveriş merkezinin bahçesindeki yapıların ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.



Rönesans Holding bünyesindeki Altunizade Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Şirketi’ne ait Hilltown AVM’ye Hüseyin Mutlu Akpınar’ın belediye başkanı olduğu 2018 yılında ruhsat verildi. Yalı Mahallesi’nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan alışveriş merkezinde 68 bin metrekare kiralanabilir alan, 2.000 metrekare oyun alanı, 2 bin 750 araç kapasiteli otopark ve 7 sinema salonu yer aldı. Şirketin, alışveriş merkezinin kuzey cephesine de ruhsatsız yapılar inşa etti.



AVM’YE 25 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ



Cemil Tugay’ın belediye başkanı olmasından sonra Hilltown AVM’nin bahçe kısmındaki kafeterya ve mağazaların imar planında yeri olmadığı tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Karşıyaka Belediyesi’nin 3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle Hilltown AVM’ye 9 Ocak 2024 tarihinde 7 milyon 770 bin lira, 14 Mart 2024 tarihinde 17 milyon 62 bin lira para cezası uyguladığı açıklandı. İşletmenin kaçak yapılar hakkında imar planı tadilatı başvurusu ise reddedildi. Yıldız Ünsal’ın belediye başkanı seçilmesinin ardından 2 Mayıs 2024 tarihinde 29 bin 917 lira ceza kesildi. Şirket yargıya başvurarak cezalara itiraz etti.



ŞİRKETİN KAÇAK UNSURLARI YASALLAŞTIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Şirket, Hilltown AVM’nin kuzey cephesinde inşa etmiş olduğu kaçak yapılar hakkında mevcut kullanım ve yapılaşma koşulları değişmeksizin yapı yaklaşma sınırının düzenlenmesi talebiyle 1/1000 Ölçekli İmar Planında değişiklik için bir kez daha belediyeye başvurdu. Dilekçe geçen hafta belediye meclisi toplantısına geldi. Komisyona havale edildi. Komisyon olumsuz rapor verdi. Dün gerçekleştirilen meclis toplantısında ise şirketin talebi oybirliğiyle reddedildi. Şirketin daha önce de aynı talepte bulunduğu, başvurunun 9 Ekim 2023 tarihindeki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedilerek idari sürecin sona erdiği vurgulandı.



RUHSATSIZ YAPILAR YIKILACAK



Belediye meclisi toplantısında söz alan AKP Grubu Sözcüsü Hasan Ünal, “İşletmenin yapı kullanma izni yok. Bu işletme kapatılmalıdır” dedi. Alışveriş merkezinin yapı kullanma izni olduğunu söyleyen Başkan Yıldız Ünsal ise ruhsatsız dükkanların yıkılacağını bildirdi. Ünsal, alışveriş merkezinin bahçesine izinsiz kurulan çadırın da mühürlendiğini söyledi. Ünsal, her kişi ve kuruma eşit mesafede olduğunu, yasal mevzuat neyse onu uygulamakla mükellef olduklarını kaydetti.



ÖZGÜR ÖZEL: KISKANÇLIK KAYNAKLI OLABİLİYOR



Konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de anlattığını belirten Ünsal, “Çıkan haberlerle ilgili bilgi verdim. O da dedi ki; ‘Kıskançlık kaynaklı haberler olabiliyor. Öyle bir süreç yaşıyoruz. Karşıyaka Belediyesi’nin hukuka ve kanuna uygun olan uygulamalarını desteklerim ben.’ Çıkışta da verilen kararı bildireceğim. Onu mutlaka sevindireceğini düşünüyorum” diye konuştu.