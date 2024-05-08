Ukrayna cezaevindekileri savaşa göndermeye hazırlanıyor

Ukrayna parlamentosu bazı mahkumların askerlik hizmeti vermesine izin veren bir yasa tasarısını meclisten geçirdi.







Rusya'nın iki yıl önce başlattığı geniş çaplı işgale karşı orduda savaşacak asker sıkıntısı çeken Ukrayna, bazı mahkumların askerlik hizmeti için gönüllü olmasına izin vermeye karar verdi.





DW Türkçe'nin haberine göre, Rusya daha önce aralarında cinayet ve cinsel suçlar işleyenlerin de bulunduğu on binlerce mahkuma orduda görev vermişti. Ukrayna bunun aksine hüküm giymiş katil ve tecavüzcülerin askere alınmasına izin vermeyecek. Uyuşturucu satıcıları, yolsuzluk suçlarından dolayı hapis yatanlar, eski milletvekili, bakan, üst düzey devlet memurları ve milli güvenlik suçlarından hüküm giymiş olanlar da gönüllü olarak askerlik yapamayacak.





Rusya savaşın ilk birkaç ayında askerlik hizmetinin ardından salıverilmek üzere binlerce mahkumu seferberliğe çağırmış; bu durum hüküm giymiş bazı suçluların askerlik hizmeti bittikten sonra tekrar şiddet içeren suçlar işlemesiyle sonuçlanmıştı.





Kalan cezaları üç yılı geçmeyecek

Ukrayna'da yürürlüğe girecek olan yeni yasaya göre mahkumlar kalan cezaları üç yılı geçmediği takdirde gönüllü askerlik yapabilecek. Milletvekili Olena Şuliyak, bu kişilerin ayrı birimlerde koruma altında görev yapması gerektiğini söyledi. Mahkumların askerlik hizmeti, cezalarının bitişiyle değil sözleşmelerinin ya da genel terhisin ardından sona erebilecek.





Ukrayna cephedeki asker eksikliği sorununa çeşitli kanunlar çıkartarak çözüm bulmaya çalışıyor. Bundan önce ülkede zorunlu askerlik yaşı düşürülmüş, askere alınan erkeklerin kayıt işleri kolaylaştırılmıştı. Kiev ayrıca uzun süredir, savaş başladıktan sonra Almanya gibi birçok ülkeye giden yetişkin erkeklerin de ülkeye dönerek savaşa katılmalarını sağlamaya çalışıyor



