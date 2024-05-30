Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti /30 Mayıs 2024 15:08

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde rol alan Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata veda etti. Acı haberi duyuran Zafer Algöz, “Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.” dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.

Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.
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