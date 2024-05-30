Bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: Sakın yapmayın!

Altın ve para piyasalarıyla ilgili yaptığı analizlerle bilinen İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre altın açısından durağan ve düşüşlerle geçen haftada piyasaları yorumlayan İslam Memiş, analizlerini paylaştı.



Kendi YouTube hesabından yatırımcılara seslenen Memiş, şu açıklamalarda bulundu.



“Piyasalar bayram hazırlığına girdi. Yatırımcılar bayrama nasıl hazırlanmalı? Ne gibi önlemler almalıyız? Finansal piyasalarda 9 günlük bayram tatilinden bahsediyoruz. Borsa İstanbul 10 bin 635 puanda. Malum 10 bin 500 destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. 10 bin 589'a kadar gerileme gördük. 10 bin 700 puanda tutunma çabasını sürdürecek gibi duruyor. Dar bant aralığına sıkıştı. Artık yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısı daha bitmedi. 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklentim devam ediyor.



GÜNCEL KUR



Dolar kuru 32 lira 18 kuruş. Serbest piyasalarda ise 31.98 - 32.01 lira aralığında. Resmi kurun daha altında bir fiyat var serbest piyasalarda. Euro TL kuru da 35 liranın üzerine yerleşmeye çalışabilir. Euro TL kuru 35.03 kuruşta şu anda.



ALTIN VE GÜMÜŞ



Ons altın 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta tepki yükselişi göreceğiz. 2370-2380 dolara kadar toparlanma olabilir. Cılız bir yükseliş var. İştahlı bir yükseliş yok. Dar bant aralığında bir ons altın var. Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar da ons altını takip edip ons nereye gram oraya. Gram altında 2400 destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüş onsu 31.75 dolarda. Buradan geri çekilme bekliyorum. 29.50 dolara kadar geri çekilmenin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade ettim. 30.30 ve 29.50 dolar destek seviyelerini takip edeceğim. Gram gümüş 32.70 kuruş. Gümüş ons bazında yılın ilk yarısında yüzde 24 kazandırdı. Gram gümüş yüzde 40 civarında kazandırdı. Petrol fiyatları 83.41 lirada. Burada da 81-85 dolar aralığında geziniyor. İştahsız bir piyasa var karşımızda.



BAYRAM UYARISI



Kurban hisseleri 15-18 bin lira aralığında. Beraberinde memlekete, tatile çıktığını düşünelim. Burada herkes hazırlık yapıyor. İçeride kur da stabil. Altın fiyatları da ons tarafta geriledi. Fiyatlar da gerileyince TL'ye talep arttı. Kurban Bayramı var. Yaz tatilini birleştiren bir Türkiye olacak. Okullar da kapanıyor. Metropollerde insan sayısında azalma göreceğiz. Son iki haftadır ellerindeki döviz ve altını bozduran insanlar var. TL'ye ihtiyaç var. Bayrama kadar 2 hafta boyunca TL talebinin devam edeceğini tahmin ediyorum. İhtiyaçtan dolayı bu talep. İnsanlar, şirketler giderlerini karşılamak için TL ihtiyacını devam ettiriyorlar. Bu dövizin bozdurulmasını yanlış anlamamak lazım. Herkes döviz, altın bozduruyor diyebilirler. TL ihtiyacından dolayı talep görmesi farklı bir şeydir, TL enstrümanına yatırım yapılması farklı bir şeydir. Biz nasıl bayram hazırlığı yapmalıyız? Kesinlikle hiçbir arkadaşımızın evinde birikim bırakmasını istemiyorum. Hiçbir şeyinizi bırakmayın. Varlıklarınızı bırakıp tatile çıkmayın. Varlıklarınız heba olur. Hırsıza ben yemedim, sen ye demeyin. Bunun sonucunda ciddi anlamda zarar edersiniz.



‘RİSKLERİNİ BÖLMEN LAZIM’



Kesinlikle açık pozisyonda tatile çıkmayın. Döviz borcun vardır, al tatile öyle çık. Risklerini bölmen lazım. Yüzde 50 satış yapıp yüzde 50 farklı enstürmana da geçebilirsin. Açıkta kalmadan tatile çıkman lazım. Hayat pahalılığında yüksek maliyet karşısında, Anadolu'ya tatile giden, araçlarıyla tatile çıkan arkadaşlarımızın mutlaka, hangi ilden geçiyorlarsa burada gıda tarafında alım yapması lazım. Yazlık erzaklarınızı bagaja koyun, İstanbul'a getirin. Temmuz itibarıyla hayat pahalılığının devam edeceğini göreceğiz raflarda."