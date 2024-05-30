Samanyolu Haber /Gündem / IFLC şöleni başlıyor! /30 Mayıs 2024 18:05

IFLC şöleni başlıyor!

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) 22.yıl etkinlikleri Almanya’da yapılacak şarkı yarışmaları ile başlıyor.

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31 Mayıs -1 Haziran’da Nordrhein-Westfalen eyaletinin Paderborn kentinde düzenlenecek olan finallere bu sene 11’i ‘Türkçe Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices Türkçe) ve 13’ü ‘Uluslararası Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices) için toplam 24 finalist katılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden Almanya’da sahneye çıkacak öğrenciler dereceye girmek için yarışacak. Yarışmacılar final tarihinde günler öncesinden Almanya’ya gelerek sahne çalışmalarına başladı. Genç yetenekler performanslarıyla kültürel çeşitliliğin ve müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyacak.

Sahne çalışmalarına katılacak öğrencilere, provaların dışında Almanya’daki tarihi ve turistik yerler gezdirilecek. 

4 MEVSİM PROGRAMI 8 HAZİRAN’DA 
Finalde yarışacak öğrenciler daha sonra yine IFLC’nin 8 Haziran’da düzenleyeceği ‘4 Mevsim’ programında da sahne alacak. 

Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Dört Mevsim'den ilham alarak hazırlanan gösteri, dünyanın dört bir yanından gelen genç yeteneklerin katılımıyla daha da anlam kazanacak.

Mevsimleri anlatan edebi eserler, tarih boyunca pek çok yazar ve şair tarafından ele alınmış ve bu doğal döngü, insan duygularıyla, yaşamın değişimleriyle ve felsefi düşüncelerle iç içe geçmiştir. 4 Mevsim hayatın hiçbir zaman düz bir çizgi halinde akmadığını, insan yaşamında tıpkı mevsimler gibi değişkenlikler olduğunu gösteren bir örnek olarak sahnelenecek. ‘4 MEVSİM’ Almanya’nın ardından, Fransa ve ABD’de sahnelenecek.


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