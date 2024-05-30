Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Macaristan'da tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da tutuklandığı bildirildi.



Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, Kaplan operasyonu sırasında Kıbrıs'tayken polislerle yaptığı anlaşma sonucunda 6 Ekim 2023'te Ankara'ya dönerek teslim oldu ve gizli tanık oldu. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Sertçelik ev hapsine alındı.



Serdar Sertçelik, gizli tanık olarak ev hapsindeyken ayağına elektronik kelepçe takıldı. Ancak gizli tanık, 26 Ekim 2023’ten itibaren 8 kez konutu terk ederek adli kontrol kararını ihlal etti. Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin ise bu duruma göz yumduğu öne sürüldü. Bu ihlalin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine karşın Sertçelik hakkında herhangi bir tutuklama kararı verilmedi. 21 Kasım 2023’te ise Sertçelik, Ankara’da gittiği bir çorbacıda çıkan kavgada ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Sertçelik'in ayağı alçıya alındı ve yeniden evine getirildi. Sertçelik, bu aşamada kendisinin yurt dışına çıkmasını isteyen kişilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler olduğunu öne sürdü. Böylece Sertçelik, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde yasadışı yollardan yurt dışına kaçtı. Halen Dubai'de olduğu iddia ediliyor. Diğer yandan gizli tanığı yurt dışına kimlerin kaçırdığı, yaşanan krizde yanıtı aranan en kilit sorunların başında geliyor. Kaplan’ın operasyondan sonra kaçan avukatı Cengiz Haliç de Dubai'de yaşıyor.