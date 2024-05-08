Şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Şarkıcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan gözaltına alındı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihangir'de oturan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı.Gazete Duvar'daki haberde yer alan iddiaya göre, yapılan arama sonucunda evde 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde bulunan 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 liraya da el konuldu.Kalben'in sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımlarından birinde, "Bugün eczaneden o kadar çok takviye edici ilaç ve vitamin aldım ki artık ölümsüz olmalıyım diye şakalaştık. Öte yandan, kaygılı/izolasyona müsait/korkuyla yönetilen yanımı dengelemeye ayırdığım enerjiyi unutmamak adına buraya not alıyorum. Okuma vaktinize şükran ve sevgiyle" diye yazdığı görüldü.