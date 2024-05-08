Şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Gazete Duvar'daki haberde yer alan iddiaya göre, yapılan arama sonucunda evde 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde bulunan 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 liraya da el konuldu.
Şarkıcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan gözaltına alındı.
'ECZANEDEN O KADAR ÇOK TAKVİYE EDİCİ İLAÇ ALDIM Kİ...'
Kalben'in sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımlarından birinde, "Bugün eczaneden o kadar çok takviye edici ilaç ve vitamin aldım ki artık ölümsüz olmalıyım diye şakalaştık. Öte yandan, kaygılı/izolasyona müsait/korkuyla yönetilen yanımı dengelemeye ayırdığım enerjiyi unutmamak adına buraya not alıyorum. Okuma vaktinize şükran ve sevgiyle" diye yazdığı görüldü.