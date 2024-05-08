Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanlığı için yarışta 35'inci tur sonucu: Kazanan yine yok /08 Mayıs 2024 14:41

Yargıtay Başkanlığı için yarışta 35'inci tur sonucu: Kazanan yine yok

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 35'inci turda da sonuç çıkmadı. Yarış pazartesi yeni aday başvurularıyla devam edecek.

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Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 35'inci tutundan da sonuç alınamadı. Seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ıncı turla devam edilecek.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart’tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde bugün 34 ve 35'inci turlar yapıldı. Seçimde adaylar turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Adaylar, salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.

Seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi günü yeni aday başvurularıyla devam edilecek.
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