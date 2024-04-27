Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli aşırı sağcı Bakan, aracıyla takla attı /27 Nisan 2024 10:57

İsrailli aşırı sağcı Bakan, aracıyla takla attı

İsrail'in sertlik yanlısı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cuma günü ülkesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Bakan'ın hastaneye kaldırıldığı ve olayın soruşturulduğu bildirildi.

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Itamar Ben-Gvir siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.

İsrail medyasında yayınlanan görüntülerde Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın takla attığı dikkat çekti.

Yerde yatan Ben-Gvir daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada aracı takla atan Ben-Gvir'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

Polis Sözcüsü Kobi Shabtai gazetecilere olayda iki kişinin daha yaralandığını söyledi.

Ben-Gvir, Tel Aviv yakınlarındaki Ramle kentinde bir bıçaklı saldırının olduğu olay yerinden ayrıldıktan sonra kaza geçirdi.

Kazada ayrıca Bakan Ben-Gvir'in kızı ve korumalarından birinin de yaralandığı öğrenildi.

Itamar Ben-Gvir kimdir?
Arap karşıtı söylemleriyle bilinen aşırılık yanlısı Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi.

Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.
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