İsrailli aşırı sağcı Bakan, aracıyla takla attı

Arap karşıtı söylemleriyle bilinen aşırılık yanlısı Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Itamar Ben-Gvir siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.İsrail medyasında yayınlanan görüntülerde Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın takla attığı dikkat çekti.Yerde yatan Ben-Gvir daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada aracı takla atan Ben-Gvir'in durumunun iyi olduğu açıklandı.Polis Sözcüsü Kobi Shabtai gazetecilere olayda iki kişinin daha yaralandığını söyledi.Ben-Gvir, Tel Aviv yakınlarındaki Ramle kentinde bir bıçaklı saldırının olduğu olay yerinden ayrıldıktan sonra kaza geçirdi.Kazada ayrıca Bakan Ben-Gvir'in kızı ve korumalarından birinin de yaralandığı öğrenildi.Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi.Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.