ABD'li öğrencilerin Gazze eylemleri Fransa'ya da sıçradı





ABD'de İsrail'in Hamas'a karşı savaşını 10 günden fazla süredir protesto eden öğrenciler ve hatta profesörlerden bazıları gözaltına alınırken polisle arbede yaşandı.

Cuma günü çok sayıda protestocu Sciences Po'nun merkez kampüs binasına girişi engelledi.Fransa'nın başkenti Paris'in en prestijli eğitim kurumlarından Paris Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde (Sciences Po) Filistin yanlısı protesto gösterisi düzenleyen bir grup eğitim kurumuna girişi engelledi.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) birçok üniversitesinde İsrail protestolarından esinlenen Fransız öğrenciler binaya girişleri çöp kutuları, ahşap paletler ve bisikletlerle oluşturdukları bariyerlerle kapattı.Binanın pencerelerinden sloganlar atan göstericiler “Hepimiz Filistinliyiz” yazılı pankartlar astı.İki gün önce de 100'den fazla Filistin yanlısı öğrenci üniversitenin Paris'teki bir amfitiyatrosunu işgal etmişti.Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından göstericilerin bir kısmı salonu terk etmiş, protestoyu sürdüren diğer göstericiler ise polis müdahalesi sonrası tahliye edilmişti.Üniversite yönetiminin yaptığı açıklamada, “Kurumun düzgün işleyişini engelleyen ve Sciences Po öğrencilerini, öğretmenlerini ve çalışanlarını cezalandıran bu öğrenci eylemlerini şiddetle kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, binada yaklaşık 60 protestocunun bulunduğu ve yöneticilerin “diyalog yoluyla bir çözüm bulmak için” öğrenci heyeti ile görüştüğü belirtildi.Science Po'da protestolara katılan Louise adlı bir öğrenci, üniversitedeki eylemlerin New York'taki Columbia Üniversitesi ve ABD'deki diğer kampüslerdeki benzer gösterilerden ilham aldığını söyledi.1871'de kurulan Sciences Po mezunları arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Gabriel Attal bulunuyor. Prestijli eğitim kurumu uzun süredir Fransız politikasına ve sanayisine lider isimler göndermesi ile tanınıyor.