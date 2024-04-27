Samanyolu Haber /Dünya / Hamas ve El Fetih Çin'de aynı masaya oturacak /27 Nisan 2024 11:10

Hamas ve El Fetih Çin'de aynı masaya oturacak

Çin'in, Gazze’de yönetimde olan Hamas ile Batı Şeria’daki rakibi El Fetih arasında Filistin için birlik görüşmelerine evsahipliği yapacağı bildirildi.

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Reuters haber ajansına konuşan bir El Fetih yetkilisi, grubun üst düzey yetkilisi Azzam El Ahmed başkanlığındaki bir heyetin Çin'e gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Bir Hamas yetkilisi de Musa Ebu Marzuk başkanlığındaki müzakere ekibinin Cuma günü geç saatlerde Çin'e uçacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü düzenlediği olağan brifingde toplantıyı teyit etmeden “Filistin Ulusal Otoritesi’nin yetkilerinin güçlendirilmesini destekliyoruz ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamasını ve dayanışmayı arttırmasını destekliyoruz” dedi.

Görüşmeler, Çin'in Filistin diplomasisinde attığı önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

El Fetih, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da sınırlı özerklik uygulayan Batı destekli Filistin Yönetimi'nin başkanı Mahmud Abbas'ın hareketi.

Filistinli iki rakip grup, Hamas savaşçılarının 2007'de kısa bir savaşla El Fetih'i Gazze'den kovmasından bu yana aralarındaki siyasi anlaşmazlıkları gidermekte başarısız oldu.

Washington ise Filistin Yönetimi'ni desteklediği ancak Hamas'ı terörist olarak yasakladığı için, iki grubu uzlaştırmaya yönelik hamlelere temkinli yaklaşıyor.

Ziyaret, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana bir Hamas heyetinin Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak. Çin Dışişleri Bakanlığı’na göre Wang Kejian adlı Çinli bir diplomat geçen ay Katar'da Hamas lideri İsmail Haniye ile biraraya geldi.

Pekinli diplomat, görüşmelerin iki Filistinli rakip grubu uzlaştırma çabalarını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Çin son zamanlarda Arap ülkeleri ve İran ile güçlü bağlara sahip olduğu Ortadoğu'da diplomatik nüfuzunu arttırdı. Pekin geçen yıl, bölgenin ezeli düşmanları Suudi Arabistan ve İran arasında çığır açan bir barış anlaşmasına aracılık etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cuma günü Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer yetkililerle Çin'in Ortadoğu dahil küresel krizlerde nasıl yapıcı bir rol oynayabileceğini görüştüğünü söyledi.
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