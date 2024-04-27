Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog /27 Nisan 2024 18:21

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki akaryakıt istasyonu ziyareti sırasında bir vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi. Erdoğan, yurttaşa "Bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Kafanda bitir Cumhurbaşkanı’nın huzurunda" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde bir vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Erdoğan, vatandaşa "'Bıraktım' diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. 'Bıraktım' diyor musun?" diye sorarken, vatandaş da "Diyemiyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Niye diyemiyorsun?" ifadesini kullanırken, yurttaş "Bitirmem lazım kafamda" dedi. Erdoğan ise "Kafanda bitir. Cumhurbaşkanı'nın huzurunda... Cumhurbaşkanı'n sana böyle bir tavsiyede bulundu. 'Sigarayı bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Anlık mesele" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaştan sigara paketini de aldı.
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