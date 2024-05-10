Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Büyük çalkantılar yaşanır' deyip uyardı: Dolar çok ciddi değer kaybedecek /10 Mayıs 2024 13:35

'Büyük çalkantılar yaşanır' deyip uyardı: Dolar çok ciddi değer kaybedecek

Ekonomist Selçuk Geçer dolar için "Gerçek değerine ulaştığında büyük çalkantılar yaşanır" diyerek "Dolar çok ciddi bir şekilde değer kaybedecek" uyarısında bulundu.

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ABD Merkez Bankası FED, bu yıl faiz indirimi yapmayacaklarını açıklamalarında dile getirmişti. FED, son günlerde faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. FED'in bu hamlesi, doların değerini korumaya yönelik olduğu belirtiliyor; çünkü faiz indirimi sonrasında altın, Bitcoin gibi varlıklarda artış olabileceği düşünülüyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ekonomist Selçuk Geçer, FED’in eğilimleri sonrası dolarda yaşanabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçer, dolar hakkında "50 TL'lik bir dolar kurundan bahsediyoruz. O ürünün gerçek değeri zamanla ortaya çıkar ve gerçek değerine ulaştığında büyük çalkantılar yaşanır" şeklinde konuştu.

Yatırımcılar, "Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar alınır mı, satılır mı?" gibi soruları araştırırken Selçuk Geçer, kendi Youtube kanalında yeni bir video yayımladı. Geçer, dolar kurunun önemli ölçüde düşeceğini öngörerek "Dolar çok ciddi bir şekilde değer kaybedecek" uyarısında bulundu.

GEÇTİĞİMİZ GÜN NE DEMİŞTİ?

Geçer, geçtiğimiz gün yatırımcılara yaptığı uyarısında ise şunları söylemişti:

“İşler karışıyor gibi görünüyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli. Kimse doların fırlamasını beklemesin, çünkü doların yükselmesini, banka faizlerinin üzerine çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Aksi takdirde, dolarda çok sert hareketler olabilir."

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 32,23 TL'den alınırken, 32,24'ten satılıyor.
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