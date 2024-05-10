'Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti!' iddiası

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve “kaymak gibi” ihaleler alan hükümetin gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz’in bir milletvekiline evlenme teklif ettiği öne sürüldü.



Gazeteci Talat Atilla'nın gündeme getirdiği iddiaya göre, Cengiz bir vekile evlenme teklifi etti ve ret cevabı almadı.



Atilla’nın yazısında Cengiz ile alakalı olan kısım şöyle:



“Ankara kaynaklarından aldığım bilgilere göre Mehmet Cengiz tanınmış bir milletvekiline evlenme teklifinde bulunmuş. Bu evlenme teklifini baz alırsak, Mehmet Cengiz ya boşanmış, ya da imam nikahlı bir beraberlik niyetiyle bu teklif yapılmış. Evlenme teklif ettiği milletvekili oldukça tanınmış bir isim. Milletvekilliğini meslek olarak kabul etmezsek… Ki değildir. Bu bekar bayan vekilimizin başka bir mesleği daha var! Cengiz’in evlenme teklifine vekilin verdiği yanıtı henüz öğrenemedim ama en azından ret yanıtı gelmediği bilgisi var.”