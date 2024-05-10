Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde /10 Mayıs 2024 13:30

Altın fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları dün ABD'de açıklanan işsizlik verisinin ardından yüzde 1'in üzerinde primlenerek 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

SHABER3.COM

Altın fiyatları ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından yükselerek Nisan'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'de dün ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu da ülkedeki işgücü piyasasının soğuduğuna işaret etti.

Altın, Fed’in bu yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağı görüşünü destekleyen ABD verilerinin de yardımıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Altının ons haftanın son işlem gününde saat 12.45 itibarıyla yüzde 1,12 primle 2 bin 371 dolardan hareket ediyor.

Aynı saatlerde Dolar/TL ve ons fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın ise yüzde 1,03 primle 2 bin 457 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, nisan ortasındaki rekor seviyeden sonra dengelenmiş olsa da, bu yıl yüzde 15 artış gösterdi. Ons altın yıla 2 bin 64 dolar civarında başlamıştı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMANA İTTİ

Bu hafta Orta Doğu’da İsrail ile Hamas arasında gerilim artmış ve İsrail Gazze’nin Refah şehrine girmişti. Bu da güvenli liman ihtiyacını ortaya çıkarmış ve ons altında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklemişti.

Haftaya 2303 dolar seviyelerinde başlangıç yapan ons altın, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Altın ETF’lerindeki alımlar devam ederken, faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması da yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

Diğer yandan FED’in faiz patikasında ilk indirim adımının ne zaman yapabileceğine yönelik tahminlerde, ABD’den gelen ekonomik veriler ve açıklamalarda aranıyor.

Piyasalar, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşüşünü sürdürdüğüne dair işaretler için önümüzdeki hafta açıklanacak Nisan ayı ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yakından izleyecek.

Geçen ay beklenenin üzerinde açıklanan enflasyon verileri yakın vadede faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırdı. Piyasalar artık sadece Kasım ayında 25 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimi gerçekleşeceğini fiyatlıyor ancak Eylül ayında bir indirim ihtimali de hâlâ mevcut.

2 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

ANZ Group Holdings, yayımladığı bir notunda, altının yıl sonuna kadar ons başına 2 bin 500 dolara yaklaşacağını öngördü.

Ayrıca notta değerli metalin yükselişinin Çin’den gelen güçlü talebin desteğiyle devam edeceği belirtildi.

Notta ayrıca, ülkenin ısrarla güçlü olan tüketiminin, yüksek fiyatlara karşı tarihsel hassasiyete meydan okuduğu kaydedildi.
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