Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde kritik gelişme

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Başkanlığı için seçimler yapılıyordu. 348 üyeli Yargıtay'da bugüne kadar 35 tur seçim yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in yarıştığı seçimlerde hiçbir aday 175 olan salt çoğunluğa ulaşamadı.





Seçimlerin 33'üncü turunda Ömer Kerkez 118, Muhsin Şentürk 103, Mehmet Akarca ise 86 oy almıştı. 319 üyenin oy kullandığı seçimlerde 12 üye de boş veya geçersiz oy kullanmıştı. En çok oy alan iki adayın yarıştığı 35'inci turda ise Ömer Kerkez 156, Muhsin Şentürk 104 oy almıştı. 322 üyenin oy kullandığı bu seçimlerde 9 üye boş, 53 üye ise geçersiz oy kullanmıştı. Akarca'ya oy verenlerin yarısının Kerkez'i tercih ederken yarısının geçersiz oy kullandığı görülmüştü.





Şentürk, yaptığı değerlendirme sonucunda 13 Mayıs'ta yapılacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğunu açıklarken, üyelerden destek istedi.





DW Türkçe'nin Yargıtay kulislerinden ulaştığı bilgilere göre seçimlerde yaşanan kilitlemeye doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan müdahale edildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesi sonucunda Mehmet Akarca'yı destekleyeceği konuşuluyor. Buna karşılık çekilmesi karşısında Şentürk'e Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önerildiği dile getiriliyor.





DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre 35 turdur sonuç alınamayan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, adaylıktan çekilme kararı aldı. Şentürk'ün mevcut Başkan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi. Buna karşılık Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aday oldu.13 Mayıs'ta devam edilecek Yargıtay seçimlerine ilişkin bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muhsin Şentürk, Yargıtay üyelerine adaylıktan çekildiğine ilişkin şu mesajı gönderdi:"Bilindiği üzere, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi otuz altıncı tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."Mevcut Başsavcı Bekir Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle yapılacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde Anayasa'ya göre en çok oyu alan 5 adayın ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 5 adaydan birini Yargıtay Başsavcısı olarak atayacak. Erdoğan'ın bu sırada istediği adayı seçme yetkisi bulunuyor.Seçimler için Muhsin Şentürk'ün yanı sıra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan Vekili Hakan Yüksel, 5. Ceza Dairesi Veli Dalgalı, 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek, 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu da adaylığını açıkladı. Ancak Şentürk'ün adaylığı üzerine Hakan Yüksel'in yarıştan çekilmesi bekleniyor.