Öğretmen mülakatında 'yeni dönem': İsim gidiyor, kod geliyor

Sözcü'de yer alan habere göre AKP iktidarının geçen yılki genel seçimler öncesi kamuda mülakatı kaldırma vaadi rafa kalktı. Mülakatlar, küçük revizyonlarla kamuoyu tepkisine karşın sürdürülüyor.



Son olarak okul müdürü cinayetiyle sarsılan öğretmenlerin, mülakatsız en az 68 bin atama beklentisi karşılanmadı. 20 bin atama hayal kırıklığı yaratırken mülakatların da 'KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50' sistemiyle yapılacağını duyuruldu.



Buna göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si dikkate alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütüleceği yönündeki açıklaması ile öğretmen atamalarında sözlü sınav etkisinin yüzde 50 olacağı yeni bir sisteme geçilecek.



MÜLAKATLAR TEMMUZDA BAŞLIYOR



Bu konudaki ilk uygulama, 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.



BELGELERDE İSİM YERİNE KOD OLACAK



Ayrıca sözlü sınavlar için bazı önlemler alınacak. Buna göre;



- KPSS puanına göre, atama yapılacak branşlardaki öğretmenin 3 katı kadar aday, kendilerine tanımlanan mülakat merkezlerine davet edilecek.



- Bu kapsamda sözlü sınav öncesinde, hem öğretmen adayları hem de sözlü sınav komisyon üyeleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamayacak.



- Bu tedbirin hayata geçirilmesi için e-Devlet üzerinden her adaya bir kod verilecek ve sınav giriş belgelerinde de adayın fotoğrafının yanında sadece bu kod olacak. Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, rakamlardan oluşacak bu kod üzerinden gerçekleştirilecek.



- Böylece komisyon üyeleri, adayın kimlik bilgilerine erişemeyecek ve puanlamalar da adaya tanımlanan kod üzerinden verilecek.



SINAV YERİ DE KODLA



- Öğretmen adayının hangi komisyonda sözlü sınava gireceğine dair de bir bilgisi olamayacak. Aday, hangi komisyonda sözlü sınava tabi tutulacağını ancak sınav merkezine geldiğinde öğrenebilecek. Sözlü sınav komisyonundaki listelerde adayların isimleri değil, e-Devlet'ten verilen kodlar yer alacak.



- Sözlü sınav merkezlerinde de yazılı sınavlarda uygulanan bazı sıkı önlemler alınacak. Geçerli sınav giriş belgesi olmayan aday sınava giremeyecek. Adaylar, görevliler ve komisyon üyeleri, cep telefonu dahil hiçbir elektronik cihazla sözlü sınav merkezlerine giremeyecek.



MÜLAKATLAR KAYDA ALINACAK



- Her öğretmen adayı için başvurduğu branşla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturulacak. Aday, sözlü sınav salonuna girdiğinde karşısına elektronik ortamda sorular çıkacak.



- Daha sonra aday, sözlü sınav esnasında hem sözlü hem de yazılı olarak sorulara yanıt verecek. Aday ayrıca anlattığı konuları yazıp imzaladığı kağıdı, komisyona teslim edecek.



- Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, kamera ile kayıt altına alınacak.