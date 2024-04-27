Samanyolu Haber /Gündem / Ormanda bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg'e ait çıktı /27 Nisan 2024 18:01

Ormanda bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg'e ait çıktı

Ormanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

SHABER3.COM

Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemikler için yapılan DNA testi sonuçlandı.

Kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg'in eşi ve kızıyla eşleşti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği 'Tina' ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.
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